​Brak brexitu, więcej europosłów z Polski

W kwietniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zasadach ustalania kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych na kadencję 2019-2024. Nowe prawo było potrzebne z prostego powodu - wciąż nie wiadomo kiedy, i czy w ogóle Wielka Brytania opuści Unię Europejską. A właśnie od brexitu uzależniona była zmiana wybieranych europosłów. Po brexicie mieliśmy wybrać 52 osoby. Sęk w tym, że do brexitu nie doszło.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /FREDERICK FLORIN/AFP /AFP

Wobec tego wybierzemy, tak jak do tej pory, 51 europosłów. Jeden natomiast znajdzie się na liście rezerwowej. Będzie "europosłem widmo", który obejmie mandat dopiero wtedy, kiedy Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Nie wiadomo natomiast, kiedy to nastąpi.

Reklama

Kto jednak zostanie w "poczekalni"? Zastosowane zostaną przepisy specjalnej ustawy, określającej zasady, na jakich wskazany zostanie ten z wybranych w najbliższych wyborach europosłów, który początkowo nie obejmie mandatu. Zgodnie z ustawą, PKW po podliczeniu wyników wyborów do PE ustala, któremu komitetowi wyborczemu przypadnie 52. mandat. Następnie PKW ma też wskazać, który spośród posłów do PE wybrany z list tego komitetu uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Zgodnie z nowymi przepisami to ten poseł znajdzie się w "poczekalni".

Tymczasem procedury ustalania obsady mandatów są doprecyzowane i opierają się na Kodeksie wyborczym. Cały wybór konkretnych nazwisk składa się z czterech etapów. Pierwszym jest ustalenie, które komitety przekroczyły próg wyborczy. Po tym kroku znane są komitety, które uczestniczą w podziale mandatów.

Drugi krok to podział mandatów między uprawnione komitety wyborcze. Po nim znana jest liczba mandatów, które danym komitetom przypadają w skali całego kraju.

Trzeci krok to podział mandatów przypadających komitetowi między jego listy okręgowe. Po nim znane są liczby mandatów przypadające na każdą listę okręgowego komitetu.

Czwarty, finalny krok to przyznanie mandatów kandydatom z listy okręgowej. Rzecz jasna trafiają one do kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę głosów. Krok ten wykonuje się dla wszystkich list okręgowych, którym przypadły mandaty.