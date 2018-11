Bruksela: Kwestia Gibraltaru pozostaje nierozwiązana

Wysłannikom szefów państw i rządów 27 krajów unijnych, którzy w piątek spotkali się w Brukseli, nie udało się rozwiązać problematycznej kwestii Gibraltaru - podały źródła unijne.

"Będą prowadzone rozmowy przed szczytem, by to rozwiązać" - przekazało PAP wysokiej rangą źródło dyplomatyczne zbliżone do spotkania tzw. szerpów.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez domaga się dwustronnego porozumienia z Londynem dotyczącego Gibraltaru, inaczej grozi zablokowaniem podczas niedzielnego szczytu umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.