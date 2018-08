Co dalej ze zmianą czasu? Ogromne zainteresowanie ankietą KE

Rzecznik Komisji Enrico Brivio powiedział Polskiemu Radiu, że już milion kilkaset tysięcy Europejczyków wzięło udział w konsultacjach. Potrwają one jeszcze tydzień, do 16 sierpnia. Zwykle w konsultacjach na różne tematy bierze udział kilkaset tysięcy osób. Ale na pytanie, czy należy zrezygnować z przestawiania zegarków dwa razy w roku, postanowiła odpowiedzieć liczna grupa Europejczyków.

Komisja nie wyklucza, że do zakończenia konsultacji będzie ich nawet około dwóch milionów. "Oczywiście te konsultacje wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Komisja Europejska weźmie pod uwagę ich wyniki, skonsultuje się z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim.



Przeanalizuje też opinie naukowe dotyczące konsekwencji związanych ze zmianą czasu" - powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Komisji. Ta sprawa interesuje przede wszystkim kraje na Północy Europy oraz państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Te na Południu nie są szczególnie zainteresowane problemem. Na zniesienie zmiany czasu naciska Parlament Europejski.



Deputowani zaapelowali niedawno do Komisji, by rozważyła zmianę unijnej dyrektywy w tej sprawie. Przepisy z 2001 roku określają datę wprowadzenia czasu letniego we wszystkich unijnych krajach i datę przejścia na czas zimowy.