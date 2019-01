Czaputowicz pozytywnie ocenia porozumienie Francji i Niemiec

- Podpisany we wtorek w Akwizgranie przez Francję i Niemcy nowy traktat o współpracy między obu państwami to dobra umowa - powiedział dziennikarzom w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Zdjęcie Jacek Czaputowicz /AFP

"Wydaje mi się, że to jest dobra umowa. Spotkałem się w piątek z ambasadorami Francji i Niemiec w Warszawie. Zostałem poinformowany o treści tej umowy. Przyjmujemy ją pozytywnie, jest to pewien przykład dla Unii Europejskiej, jak dwa główne państwa mogą w przyjacielski sposób ustanowić stosunki. Chciałbym, aby Polska też uczestniczyła w różnych formach współpracy, chciałbym, żeby Trójkąt Weimarski został ożywiony, żeby Polska dołączyła do Francji i Niemiec w realizacji programów politycznych" - powiedział Czaputowicz.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron podpisali nowy traktat o współpracy między obu państwami we wtorek w Akwizgranie, dokładnie w 56. rocznicę zawarcia przez prezydenta Francji Charlesa de Gaulle'a i kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Konrada Adenauera traktatu elizejskiego.

Traktat elizejski kończył wielowiekową rywalizację - a czasami wrogość - między Francją a Niemcami i stał się zalążkiem ich działań jako motoru integracji europejskiej.

Zgodnie z traktatem akwizgrańskim oba państwa pogłębią współpracę w dziedzinie polityki zagranicznej, obrony, bezpieczeństwa zewnętrznego oraz wewnętrznego i rozwoju, a zarazem będą działać na rzecz wzmocnienia zdolności Europy do samodzielnego działania.

Symboliczne jest miejsce podpisania nowego traktatu - Akwizgran znajduje się przy samej granicy z Francją, w przeszłości był siedzibą króla Franków, Karola Wielkiego, a później przez pewien czas wchodził w skład Francji.

Z Brukseli Łukasz Osiński