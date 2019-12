Donald Tusk zabrał część współpracowników do EPL

Towarzyszący od lat Donaldowi Tuskowi były rzecznik jego rządu Paweł Graś przeszedł z Rady Europejskiej, gdzie pracował z byłym premierem przez minione pięć lat, do Europejskiej Partii Ludowej. Tusk zabrał ze sobą też innych współpracowników, ale nie wszystkich.

Zdjęcie Donald Tusk / Omar Marques /Agencja FORUM

Były rzecznik prasowy rządu Tuska został szefem gabinetu przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Partia poinformowała o tym na stronie internetowej.

Paweł Graś w Radzie Europejskiej był starszym doradcą ds. polityki i komunikacji, odpowiadał za stosunki z Parlamentem Europejskim, parlamentami narodowymi i partiami politycznymi.

Tusk zabrał ze sobą do EPL również innych współpracowników z Rady Europejskiej. Szefową jego biura została Emilia Surowska, która pracowała z byłym premierem jeszcze w Polsce. Doradcą ds. komunikacyjnych przewodniczącego EPL została z kolei Beata Turska, która w Radzie Europejskiej odpowiadała m.in. za wystąpienia i artykuły przewodniczącego.

Tusk został wybrany na szefa Europejskiej Partii Ludowej na kongresie partii w Zagrzebiu 20 listopada. 10 dni później zakończyła się jego pięcioletnia kadencja w fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej.

Mniejsze mieszkanie, mniej współpracowników





Poza przeniesieniem się do biura w innym miejscu w Brukseli, Tusk - jak wynika z nieoficjalnych informacji PAP - ma również zmienić mieszkanie na mniejsze.

Jego gabinet w EPL będzie liczył mniej współpracowników, niż gdy był przewodniczącym Rady Europejskiej. Za swoim wieloletnim szefem do partii nie przeszedł jego najbliższy współpracownik, szef gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej w minionych pięciu latach Piotr Serafin.

Europejska Partia Ludowa to rodzina polityczna skupiająca partie chadeckie i konserwatywno-liberalne. Należą do niej 84 ugrupowania z 43 krajów, z Polski są to PO i PSL. Kadencja przewodniczącego EPL trwa trzy lata.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka