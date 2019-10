We wtorek o godzinie 11 rozpoczęło się kolejne wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego. Kandydat na komisarza Unii Europejskiej odpowie na dodatkowe pytania komisji rolnictwa. Polski rząd jest dobrej myśli.

Zdjęcie Janusz Wojciechowski /OLIVIER HOSLET /PAP/EPA

Koordynatorzy grup politycznych zdecydowali w poniedziałek, że odpowiedzi na dodatkowe pytania kandydata na komisarza UE ds. rolnictwa są niewystarczające i trzeba zorganizować kolejne wysłuchanie dla niego.

"Będzie dobrze" - powiedział dziennikarzom wchodząc na salę Wojciechowskiego.

"Jesteśmy dobrej myśli, mamy nadzieje, że to przesłuchanie już wystarczy i Janusz Wojciechowski zostanie komisarzem" - przekonywała była premier, obecnie europoseł Beata Szydło.

Półtoragodzinne wysłuchanie to ostatnia szansa Polaka, żeby zdobyć przychylność eurodeputowanych. W przeciwnym razie może on nie dostać pozytywnej rekomendacji do zasiadania w Komisji Europejskiej.