Bułgarka Kristalina Georgiewa odpadła z wyścigu o stanowisko szefa Rady Europejskiej - poinformował w poniedziałek premier Bułgarii Bojko Borisow po negocjacjach przeprowadzonych przez unijnych przywódców w sprawie podziału najważniejszych funkcji w UE.

Zdjęcie Kristalina Georgiewa odpadła z walki o funkcję szefa Rady Europejskiej /YASUYOSHI CHIBA /AFP

"Liberałowie nie chcą ustąpić w tej sprawie. To dlatego nie ma decyzji" - powiedział Borisow.

Jak dodał, Włochy i państwa Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) wysuwają teraz kandydaturę Georgiewej na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji.

Premier Bułgarii podkreślił jednak, że sam wolałby wspierać przedstawiciela swego kraju w staraniach o stanowisko w Komisji Europejskiej. "Co jest dla nas ważniejsze: komisarz z realnym portfolio czy wysoki (rangą) negocjator?" - wskazał Borisow.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w poniedziałek poinformował o zawieszeniu do wtorku do godz. 11 rozpoczętego w niedzielę wieczorem szczytu w sprawie obsadzenia najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej, mimo że wiele wskazywało na to, iż przywódcy 28 krajów członkowskich są bliscy porozumienia.

Według źródeł dyplomatycznych forsowany przez socjalistów obecny wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Holender Frans Timmermans był już przygotowywany do objęcia stanowiska szefa KE. Jest to jednak zaledwie jedno z pięciu głównych stanowisk do obsadzenia. Oprócz szefa KE są to funkcje przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, szefa unijnej dyplomacji oraz prezesa Europejskiego Banku Centralnego.