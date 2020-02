Unia Europejska zdecydowała we wtorek o dodaniu do czarnej listy rajów podatkowych Kajmanów, Panamy, Seszeli i Palau. Z Parlamentu Europejskiego płyną głosy, że wciągnięcie do wykazu terytorium zależnego od Wielkiej Brytanii powinno być sygnałem ostrzegawczym dla Londynu.

Po decyzji unijnych ministrów finansów lista jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej rozrosła się z ośmiu do 12 terytoriów. Kajmany, brytyjskie terytorium zamorskie na Karaibach, zostało na niej umieszczone ze względu na zarejestrowane tam fundusze inwestycyjne, które umożliwiają obniżenie podatków w innych krajach.

Niemiecki europoseł Europejskiej Partii Ludowej Markus Ferber uważa, że po brexicie Wielka Brytania powinna uważnie przyglądać się unijnej polityce wobec rajów podatkowych, a umieszczenie Kajmanów w wykazie nie jest przypadkowe.

"To jasny sygnał, że pomysł przekształcenia Wielkiej Brytanii w raj podatkowy będzie nie do przyjęcia dla UE. Jeśli rząd brytyjski zamierza to zrobić, istnieje duża szansa, że również trafi na czarną listę UE" - oświadczył we wtorek polityk.

Co z USA i Turcją?

Zdaniem Zielonych w PE unijny wykaz jednak cały czas ma braki. "Rządy europejskie nie mają odwagi, aby umieścić na liście USA i Turcję" - ocenił eurodeputowany Zielonych Sven Giegold. Zwrócił przy tym uwagę, że w szczególności USA zachęcają do unikania płacenia podatków za pośrednictwem fikcyjnych firm.

Turcja nie wdrożyła automatycznej wymiany informacji podatkowych ze wszystkimi państwami UE, ale dostała więcej czasu na wywiązanie się ze swoich zobowiązań, ponieważ przyjęła odpowiednie zmiany legislacyjne.

Czarna lista rajów podatkowych

Unijna "28" stworzyła czarną listę rajów podatkowych w grudniu 2017 r., gdy w UE ożywiła się debata na temat systemów unikania opodatkowania, stosowanych przez korporacje i osoby zamożne w celu obniżenia rachunków podatkowych.

"Prace nad wykazem jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej opierają się na dogłębnym procesie oceny, monitorowania i dialogu z około 70 jurysdykcjami państw trzecich. Od kiedy rozpoczęliśmy ten proces, 49 państw wdrożyło niezbędne reformy podatkowe w celu zapewnienia zgodności z kryteriami UE. To niekwestionowany sukces. Jednak prace te to także proces dynamiczny, w którym nasze kryteria i metodologia są wciąż poddawane przeglądowi" - podkreślił cytowany w komunikacie wicepremier i minister finansów sprawującej prezydencję Chorwacji Zdravko Marić.

Lista UE ma na celu promowanie dobrego zarządzania w zakresie opodatkowania na całym świecie oraz przeciwdziałanie procederom unikania podatków, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.

Państwa z czarnej listy mogą zostać objęte bardziej rygorystycznymi kontrolami transakcji z UE. Ci, którzy zobowiązują się do zmiany zasad podatkowych, są usuwani z listy. Unijni ministrowie finansów uznali we wtorek, że Kajmany, Panama, Seszele i Palau nie wdrożyły w wyznaczonym terminie reform podatkowych, do których się zobowiązały.

Jest też szara lista

Rada ds. finansów zdecydowała się na przedłużenie terminów przyznanych 12 jurysdykcjom po to, by mogły one przeprowadzić niezbędne reformy w celu realizacji swoich zobowiązań. Większość przedłużonych terminów dotyczy krajów rozwijających się nieposiadających centrum finansowego, które już dokonały postępów wymaganych przez UE.

16 jurysdykcjom (Antigua i Barbuda, Armenia, Bahamy, Barbados, Belize, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Curacao, Czarnogóra, Nauru, Niue, Republika Zielonego Przylądka, Saint Kitts i Nevis, Wietnam, Wyspy Cooka, Wyspy Marshalla) udało się wdrożyć wszystkie niezbędne reformy w celu zapewnienia zgodności z unijnymi zasadami dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych przed upływem uzgodnionego terminu. W związku z tym mogły one zostać usunięte z tzw. szarej listy (załącznika II).

Znajdują się na niej jurysdykcje, które nie spełniają jeszcze wszystkich międzynarodowych standardów podatkowych, ale zobowiązały się do podjęcia reform, a UE uznaje je za gotowe do współpracy.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka