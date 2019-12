Komisja Europejska wysłała listy do prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i Senatu w Polsce z prośbą o wstrzymanie projektu ustawy dotyczącej sądów - poinformował rzecznik Komisji Europejskiej. "Komisja będzie wdzięczna za informacje na temat intencji polskiego rządu w sprawie projektu ustawy dotyczących sądów" - wskazał rzecznik KE.

"Wczoraj wiceszefowa KE Viera Jourova wysłała list do polskiego prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu i polskiego premiera w sprawie projektu ustawy w polskim parlamencie, która wzbudza obawy Komisji Europejskiej. W liście zachęciła mocno polskie władze do skonsultowania z Komisja Wenecką Rady Europy tego projektu i zachęciła wszystkie organy państwa do wstrzymania procedowania nad projektem do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji" - wskazał rzecznik KE Christian Wigand.



"Komisja Europejska pozostaje gotowa do zaangażowania się w konstruktywny dialog z polskim władzami i będzie wdzięczna za informacje o intencji polskiego rządu w sprawie projektu ustawy" dotyczącej sądów - dodał rzecznik.



Od czwartku w Sejmie trwa burzliwa dyskusja nad przyszłością sądownictwa w Polsce. Najpierw zdecydowano, że projekt będzie dyskutowany podczas bieżącego posiedzenia. Jak się później okazało, posłowie mogli tego uniknąć, gdyby opozycja pojawiła się w Sejmie w pełnym składzie.



Po pierwszym czytaniu, projekt trafił pod obrady komisji. Komisja sprawiedliwości pracowała nad nim całą noc. Posiedzenie zakończyło się dopiero po godz. 5 nad ranem. Posłowie odrzucili wszystkie poprawki opozycji i przyjęli ponad 20 poprawek PiS.

Burzliwe obrady komisji. Tak dyskutowano o sądach



Co zawiera ustawa?

Przyjęte poprawki m.in. zwiększyły kompetencje dwóch nowych izb Sądu Najwyższego. Wprowadzono też właściwość Izby Dyscyplinarnej SN w zakresie rozpoznawania wniosków o uchylenie immunitetów sędziów i prokuratorów. Jednocześnie wykreślono z projektu przepis mówiący, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za "odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził TK".

Projekt PiS m.in. wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania, mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym. Zwiększono zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych; znaczna część projektu to zmiany odnoszące się do sędziowskiego samorządu. Mają zostać wprowadzone także zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.