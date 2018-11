Komisja Europejska oceniła w środę, że Włochy nie spełniają unijnego kryterium długu, otwierając tym samym drogę do objęcia tego kraju procedurą nadmiernego deficytu. KE potwierdziła "istnienie szczególnie poważnej niezgodności z wymogami paktu stabilności i wzrostu".

Zdjęcie Valdis Dombrovskis /AFP

"Otwarcie postępowania w sprawie długu jest konieczne" - powiedział na konferencji prasowej wiceszef KE ds. euro Valdis Dombrovskis. Jego zdaniem to, co zostało przedstawione przez Włochy w projekcie budżetu, to krok w "kierunku niestabilności".

W 2017 r. dług publiczny Włoch wyniósł 131,2 proc. PKB, tj. 37 tys. euro na mieszkańca. Oznacza to, że przekracza on określoną w Traktacie wartość referencyjną wynoszącą 60 proc. PKB. Złożony przez Włochów poprzedni projekt budżetu został odrzucony przez Komisję Europejską 23 października. Włoski plan finansowy zakładał zwiększenie o 0,8 proc.

PKB deficytu strukturalnego zamiast uzgodnionego wcześniej zmniejszenia o 0,6 proc. PKB.

Odpowiedź Włoch

Premier Włoch Giuseppe Conte, komentując w środę odrzucenie przez Komisję Europejską projektu budżetu na przyszły rok, oświadczył, że Rada Ministrów jest przekonana o słuszności jego założeń. Wyraził nadzieję na konstruktywny dialog z KE.

"Rząd jest przekonany o słuszności założeń projektu budżetu"- oświadczył Conte w pierwszym komentarzu. Podkreślił, że będzie rozmawiał o tym w sobotę z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. "Mam nadzieję, że skonfrontujemy nasze stanowiska" i że będzie to "konstruktywny dialog" - dodał włoski premier.

Wyraził przekonanie, że reformy planowane przez jego rząd są słuszne i "przyniosą korzyść Włochom i Europie".

Giuseppe Conte ocenił, że wysokość długu publicznego jest winą poprzedniego rządu.

Wicepremier, szef MSW Matteo Salvini, odnosząc się do decyzji KE, stwierdził zaś: "Przyszedł list z Brukseli? Ja czekam na list od świętego Mikołaja".

"Mam skrzynkę pocztową prawie pełną z winy grafomanów, którzy spędzają czas, pisząc liściki. Nie robili tego wtedy, kiedy budżety niszczyły kraj" - zaznaczył szef MSW, cytowany przez Ansę.

"Będziemy grzecznie dyskutować, tak jak zawsze. Skonfrontujemy się. Ja działam dalej" - powiedział Salvini.