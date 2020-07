Po zakończonej w tym tygodniu kolejnej rundzie negocjacji nadal istnieją poważne rozbieżności miedzy Londynem a Brukselą, dotyczące przyszłych relacji po brexicie - poinformował główny unijny negocjator ds. brexitu Michel Barnier w wydanym w czwartek (2 lipca) oświadczeniu.

Zdjęcie Główny negocjator UE Michel Barnier /AFP

Rozmowy maja być kontynuowane w przyszłym tygodniu w Londynie.

"UE oczekuje, że jej stanowisko będzie lepiej rozumiane i szanowane w imię osiągnięcia porozumienia. Potrzebujemy równoważnego zaangażowania ze strony Wielkiej Brytanii. Nadal uważamy, że porozumienie jest możliwe i leży w interesie wszystkich" - napisał Barnier.

Francuz dodał, że - w oparciu o deklarację polityczną zawartą z Wielką Brytanią - UE nadal utrzymuje, że nie będzie partnerstwa gospodarczego bez solidnych gwarancji równych warunków działania, w tym w kwestiach pomocy państwa, w celu zapewnienia otwartej i uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami, porozumienia w sprawie rybołówstwa oraz skutecznego mechanizmu rozstrzygania sporów pomiędzy Wyspami a UE.

W połowie czerwca premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przekazał podczas wideokonferencji przewodniczącym instytucji UE, że Londyn nie będzie wnioskował o przedłużenie okresu przejściowego po brexicie.

Okres przejściowy

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia. Obecnie, w okresie przejściowym, obowiązującym do końca 2020 roku, strony starają się wynegocjować umowę w sprawie przyszłych relacji. W tym czasie Zjednoczone Królestwo jest wprawdzie poza instytucjami unijnymi, ale stosuje się do praw i obowiązków związanych z przynależnością do Wspólnoty oraz korzysta z wynikających z tego przywilejów, w tym z uczestnictwa w jednolitym rynku.

Po kolejnych rundach negocjacji w sprawie przyszłych relacji, które zakończyły się minimalnymi postępami, strony zgodziły się, że potrzebny jest "nowy impet" w rozmowach. Negocjacje mają być zintensyfikowane w lipcu w celu "stworzenia najbardziej sprzyjających warunków do zawarcia i ratyfikacji umowy przed końcem 2020 r."

Atmosfera nie jest dobra - Londyn zarzuca Brukseli złą wolę, a Bruksela oskarża Downing Street o nietrzymanie się wcześniejszych ustaleń z deklaracji politycznej.

Punkt sporny

Punktem spornym jest to, co Bruksela nazywa równymi warunkami gry. UE obawia się, że Wielka Brytania zacznie stosować "dumping regulacyjny" i - chcąc zyskać przewagę konkurencyjną - będzie obniżać standardy w zakresie praw pracowniczych, ochrony środowiska czy praw konsumenckich. W związku z tym UE chce, żeby w zamian za dostęp do unijnego rynku, Wielka Brytania dostosowywała się do unijnych regulacji, także tych przyszłych. Londyn uważa, że byłoby to zaprzeczeniem idei brexitu, który polega na tym, by się uwolnić od unijnych regulacji, ale zarazem wskazuje na cały szereg przykładów, gdzie brytyjskie regulacje są bardziej wyśrubowane niż unijne i gdzie wcale nie zamierza tego zmieniać.

Patowa sytuacja utrzymuje się w kwestii rybołówstwa. Wielka Brytania chciałaby pełnego dostępu do unijnego rynku dla swoich ryb i produktów rybnych, ale UE domaga się w zamian za to takiego samego dostępu do brytyjskich łowisk, jaki ma obecnie, co z kolei jest nie do zaakceptowania dla brytyjskiego rządu, a jeszcze bardziej dla brytyjskich rybaków, którzy w nadziei na niezależną politykę w rybołówstwie masowo poparli brexit.

Wreszcie nierozwiązana pozostaje kwestia tego, co jest określane jako zarządzanie przyszłymi umowami, czyli kto będzie rozstrzygał ewentualne spory i jaka ma być w tym rola Trybunału Sprawiedliwości UE. Wielka Brytania nie zgadza się, by rozstrzyganiem sporów zajmował się TSUE, gdyż - jak argumentuje - nie będzie on bezstronny.

Z Brukseli Łukasz Osiński