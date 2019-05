Zgodziliśmy się, że na kluczowych stanowiskach w UE powinny być osoby z doświadczeniem politycznym, potrafiące budować kompromisy i niebędące nastawione konfrontacyjnie wobec jakiegokolwiek kraju - mówił premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu szczytu UE.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Emmanuel Dunand/AFP /East News

Szefowie państw i rządów, którzy zjechali do Brukseli, by rozmawiać o obsadzie kluczowych stanowisk w UE, mówili we wtorek nie o konkretnych nazwiskach, lecz o parametrach, które powinni spełniać kandydaci.

"Podkreślaliśmy konieczność budowy zrównoważonego pakietu: małe kraje vs duże, kraje północnej, południowej, środkowej Europy, reprezentacja krajów - jak to się mówi czasami - nowej Europy, a więc tych, które mają inne problemy gospodarcze, budżetowe, konieczność finansowania infrastruktury, to też jest coś, o co bardzo mocno zabiegamy" - powiedział dziennikarzom po zakończeniu rozmów szef polskiego rządu.