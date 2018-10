Orban popiera Webera jako kandydata EPL na szefa KE

Premier Węgier Viktor Orban popiera Niemca Manfreda Webera jako kandydata Europejskiej Partii Ludowej (EPL) na przewodniczącego Komisji Europejskiej - powiedział w czwartek agencji MTI szef gabinetu Orbana, Antal Rogan.

Rogan oznajmił, że rządzący na Węgrzech konserwatywny Fidesz oraz Orban popierają jako kandydata na szefa KE z ramienia EPL nie byłego premiera Finlandii Alexandra Stubba, tylko szefa frakcji EPL w Parlamencie Europejskim Webera.

Rogan powiedział, że kierownictwo EPL wysłuchało w środę obu polityków: reprezentującego liberalne skrzydło Stubba i należącego do chrześcijańsko-demokratycznego skrzydła Webera.

Na podstawie tego, co obaj politycy powiedzieli, Orban jednoznacznie popiera Webera i takie stanowisko zajmie Fidesz na listopadowym zjeździe EPL w Helsinkach, kiedy to wyłoniony zostanie kandydat EPL na szefa KE - powiedział Rogan.

Weber był jednym z polityków EPL, którzy zagłosowali w czerwcu za rezolucją PE w sprawie uruchomienia wobec Węgier art. 7 traktatu UE. Szef kancelarii Orbana, Gergely Gulyas powiedział wówczas, że Weber uczynił to "w interesie własnych ambicji politycznych".

Wcześniej sekretarz stanu w kancelarii premiera Balazs Orban deklarował, że w interesie rządu Węgier jest to, by Fidesz pozostał w "EPL, złożonej z wypróbowanych ludzi współpracujących ze sobą dzięki koleżeńskiej postawie i wspólnej przeszłości", oraz by EPL reprezentowała podobną siłę co dotąd. "Do tego jest potrzebne, aby polityka EPL zmieniła się odpowiednio do zarysowanego powyżej równania. Osoba Manfreda Webera wydaje się do tego celu idealna" - ocenił.

