Na finiszu kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego partie polityczne nie zwalniają tempa. Organizują konwencje wyborcze, wiece i konferencje prasowe. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Kraje słabsze gospodarczo zapłaciły straszliwą cenę za wejście do strefy euro; nie ma najmniejszych powodów, abyśmy wprowadzali wspólną walutę" - mówił Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu.



Reklama

"Nie ma o czym mówić" - tak prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do pytania, czy jego partia może wejść w koalicję parlamentarną z Konfederacją. "To jest formacja, łagodnie mówiąc, prorosyjska, a my jesteśmy formacją prozachodnią" - podkreślił.



Prezes PiS Jarosław Kaczyński był rano gościem Polskiego Radia. Podkreślił, że niedzielne wybory do Parlamentu Europejskiego należy traktować jak początek cyklu trzech wyborów, które zdecydują, czy "dobra zmiana" będzie kontynuowana, czy "wróci to, co było wcześniej".



Wiosna, która podsumowała swoją kampanię wyborczą czwartkową konwencją w stolicy, planuje w piątek jeszcze dwie konferencje prasowe połączone z happeningami. Rano o 9 przed Pałacem Prezydenckim wystąpią kandydatki Wiosny do europarlamentu - Sylwia Spurek, Joanna Scheuring-Wielgus, Monika Płatek i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart.



Z kolei o godz. 11 przy wejściu do Sejmu konferencję prasową organizuje lider Wiosny Robert Biedroń, który ma "symbolicznie zakończyć wojnę polsko-polską".



Ostatnim przystankiem na przedwyborczej trasie Koalicji Europejskiej będzie Zgorzelec, gdzie o godz. 21 liderzy podsumują kampanię do europarlamentu.



Na piątek zaplanowano siedem konferencji prasowych Grzegorza Schetyny: o godz. 7 rano przed prokuraturą rejonową i okręgową w Krośnie (Podkarpacie), o godz. 9.30 w Kazimierzy Wielkiej (Świętokrzyskie), o godz. 11.30 w Sosnowcu, o godz. 14.45 we Wrocławiu, o godz. 16.30 w Lesznie i o godz. 18.30 w Żaganiu.



We wszystkich tych aktywnościach szefowi Platformy będą towarzyszyli liderzy innych ugrupowań Koalicji, samorządowcy (m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski) oraz kandydaci na europosłów.



Dla Koalicji Europejskiej piątek to ostatni dzień akcji "13 okręgów w 3 dni", w ramach której liderzy porozumienia - Grzegorz Schetyna (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Włodzimierz Czarzasty (SLD), Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna) oraz Małgorzata Tracz i Marek Kossakowski z Partii Zieloni odwiedzają okręgi wyborcze i zachęcają do głosowania na swych kandydatów przed niedzielnymi wyborami do PE.



Sztabowcy Prawa i Sprawiedliwości przebieg ostatniego dnia kampanii uzależniają "od sytuacji pogodowej". "Dziwne byłoby, gdyby w sytuacji, gdy setki gospodarstw i domów są na południu Polski zagrożone przez falę powodziową, chcielibyśmy odpalać jakieś fajerwerki" - mówił w czwartek wieczorem na antenie Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk.