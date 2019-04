Kontrowersyjna dyrektywa o prawach autorskich UE została w poniedziałek przyjęta przez państwa UE. W końcowym głosowaniu większość państw członkowskich Unii poparła projekt. Polska i pięć innych krajów były przeciwko.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w głosowaniu przeciwko dyrektywie były w poniedziałek: Polska, Luksemburg Holandia, Włochy, Szwecja i Finlandia. Nie wystarczyło to jednak, żeby zablokować wejście w życie regulacji. Od głosu wstrzymały się: Belgia, Estonia i Słowenia.



W lutym w Brukseli przedstawiciele krajów UE porozumieli się w sprawie kontrowersyjnych regulacji dotyczących prawa autorskiego. Osiem państw, w tym Polska i Włochy, wypowiedziało się przeciwko propozycji przepisów. Nie wystarczało to jednak, aby zablokować wejście w życie nowego prawa. Był to dopiero jeden z etapów procesu legislacyjnego.

W kolejnym etapie, kilka dni później w lutym, przedstawiciele krajów UE, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej zawarli kompromis w sprawie ostatecznego kształtu nowych regulacji. Ten kompromis w marcu poparł PE na sesji plenarnej.

Kompromis musiały jednak jeszcze zatwierdzić ostatecznie kraje członkowskie, co stało się w poniedziałek.