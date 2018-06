Premier Czech o ustaleniach szczytu UE w sprawie migracji: Duży sukces

Premier Czech Andrej Babisz jako "duży sukces" określił w piątek ustalenia pierwszego dnia szczytu Unii Europejskiej w sprawie migracji. "Osiągnęliśmy to, że nikt już nie mówi o kwotach przydziału (uchodźców)" - napisał szef rządu na Twitterze.

Zdjęcie Andrej Babisz /AP /East News

"Rozdzielanie i przesiedlanie powinny być dobrowolne, żeby nikt nie mógł wmuszać nam migrantów" - podkreślił Babisz.



Reklama

Przywódcy państw i rządów krajów unijnych uzgodnili podczas maratonu negocjacyjnego w nocy z czwartku na piątek, że w państwach UE powstaną centra kontroli migrantów, a poza "28" - ośrodki do wysadzania uratowanych na morzu ze statków. Ustalono, że uchodźcy z centrów zlokalizowanych w UE w krajach, które dobrowolnie się na to zgodzą, będą podlegali relokacji do innych państw. Nie będzie jednak żadnych kwot, a rozdział będzie się odbywał na zasadzie dobrowolności.



Gwarancji w tej sprawie domagała się Polska i kilka innych krajów unijnych, m.in. z Grupy Wyszehradzkiej; oprócz Polski - Czechy, Słowacja i Węgry. W zamieszczonym wcześniej w piątek nagraniu premier Węgier Viktor Orban ocenił, że na szczycie w Brukseli kraje Grupy Wyszehradzkiej odniosły wielkie zwycięstwo.



Polski premier Mateusz Morawiecki ocenił, że UE jednomyślnie przyjęła stanowisko Polski i Grupy Wyszehradzkiej: "+Nie+ dla przymusowej relokacji, a o reformie +Dublina+ (unijne rozporządzenie w sprawach azylowych - PAP) tylko jednomyślnie".