Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w sobotnim wywiadzie dla "Sueddeutsche Zeitung" ostrzegł duże kraje UE przed nadużywaniem swoich wpływów. Opowiedział się też za stworzeniem europejskiej wyszukiwarki internetowej.

Zdjęcie Frank-Walter Steinmeier /Aleksiej Witwicki /East News

"Rozsądne z punktu widzenia większych państw UE byłoby nienadwyrężanie czy nawet nienadużywanie większości i władzy. Dziś jest to szczególnie ważne. Istnieją tylko dwie kategorie państw członkowskich: małe i te, które jeszcze się nie zorientowały, że są małe w skali świata" - powiedział Steinmeier, odpowiadając na pytanie o przyczyny wzrostu tendencji odśrodkowych w Unii.

Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest, według niemieckiego prezydenta, większa liczba zadań, które stoją przed Wspólnotą.

"Było wystarczająco ciężko, kiedy trzeba było porozumieć się na temat dotacji dla rolnictwa. Dziś musimy znaleźć rozwiązanie takich problemów jak migracja, ochrona klimatu czy cyfryzacja" - wymieniał polityk wywodzący się z SPD.

Zdaniem Steinmeiera Europa powinna opracować własną wyszukiwarkę internetową. "W gruncie rzeczy nie chodzi o wyszukiwarkę. Potrzebujemy europejskiej świadomości, żeby współtworzyć cyfrową przyszłość. Zasady etyczne, które towarzyszą nam od Oświecenia i są dla nas ważne, nie są oczywistością w epoce cyfrowej. Jeśli nie uratujemy ich dla cyfrowej przyszłości, to kto to zrobi?" - pytał retorycznie prezydent.

"Irlandii grozi ponowny wybuch przemocy"

Komentując sprawę brexitu, Steinmeier uznał, że kolejne przesunięcie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE jest dobrym rozwiązaniem, choć miał swoje zastrzeżenia.

"Coraz trudniej jest zrozumieć i wytłumaczyć, co się dzieje. Mimo to, powinniśmy sobie zdawać sprawę, że brexit to bardzo ważna cezura z ogromnymi skutkami zarówno dla W. Brytanii, jak i dla pozostałych 27 krajów UE. Irlandii grozi wręcz ponowny wybuch przemocy" - wskazał prezydent RFN. "Dlatego należy zrobić wszystko, żeby ograniczyć negatywne konsekwencje. Jasne jest też, że to okropieństwo nie może trwać bez końca. Stąd opóźnienie jest obwarowane konkretnymi wymogami i oczekiwaniami" - zauważył.

Kim jest Frank-Walter Steinmeier?

Frank-Walter Steinmeier jest prezydentem RFN od 2017 roku, zastępując na tym stanowisku Joachima Gaucka. Jest politykiem SPD. Był szefem Urzędu Kanclerskiego za urzędowania Gerharda Schroedera. Kilkukrotnie, w różnych rządach, zajmował stanowisko ministra spraw zagranicznych. W Niemczech prezydent pełni głównie funkcje reprezentacyjne. Oczekuje się od niego, że w razie potrzeby będzie bezstronnym arbitrem przywołującym do porządku uczestników bieżących politycznych sporów. Prawdopodobnie, dlatego Steinmeier cieszy się zaufaniem około 80 proc. Niemców.

Z Berlina Artur Ciechanowicz