7 października to nieoficjalna data przesłuchania Janusza Wojciechowskiego w Parlamencie Europejskim – dowiedziała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Zdjęcie Janusz Wojciechowski /STANISLAW KOWALCZUK /East News

7 października to wstępna data przyjęta przez szefów frakcji politycznych Parlamentu Europejskiego. Janusza Wojciechowskiego przesłuchiwać będzie komisja ds. rolnictwa.

Do 15 września przyszła szefowa KE Ursula von der Leyen ma przedawnić skład swojej Komisji. Wtedy już będzie wiadomo, kto dostanie jaką tekę. Na razie wiadomo jedynie, że tekę ds. rolnictwa otrzyma Polska. Następnie rozpoczną się przesłuchania w PE.

Kandydatów na komisarzy przygotowywać będą odpowiednie dyrekcje generalne Komisji Europejskiej. Kandydaci spotykać się będę także z eurodeputowanymi, by poznać pytania, na które będą musieli odpowiedzieć podczas przesłuchania. Wszystko jednak wskazuje na to, że eurodeputowani będą chcieli któregoś z kandydatów utrącić, by pokazać, że mają wpływ na proces formowania Komisji. Najczęściej wymienia się w tym kontekście Polskę, Węgry i Włochy. Wtedy dany kraj będzie musiał przedstawić nowego kandydata.

Ostatecznie 22 października PE zagłosuje nad całą KE, która rozpocznie urzędowanie od 1 listopada.

Katarzyna Szymańska-Borginon