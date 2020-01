Rada Europy przyjęła rezolucję w sprawie Polski

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję w sprawie Polski. Polska zostanie poddana procedurze monitoringu.

Zdjęcie Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Rady Europy /Dominique Boutin/SPUTNIK Russia /East News

Za przyjęciem rezolucji głosowało 140 delegatów, przeciw było 37, a 11 wstrzymało się od głosu.



W rezolucji jest mowa o "frankenstainizacji" polskiego prawa i wezwanie do objęcia Polski procedurą monitoringu - informuje korespondentka Polsat News Dorota Bawołek.

Jak informuje dziennikarka, odrzucono wszystkie 38 poprawek zgłoszonych przez PiS, a przyjęta została poprawka zgłoszona m.in. przez Krzysztofa Śmiszka,wzywająca do objęcia Polski procedurą monitoringu.



Jak zaznacza Polsat News, Polska będzie jedynym krajem UE podlegającym procedurze. Objęte są nią takie kraje jak Rosja, Ukraina, Turcja, Mołdawia, Gruzja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Albania, Armenia i Azerbejdżan

"Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy chroniąc prawa polskich obywateli przed działaniem pisowskiego rządu niszczacego demokratyczne instytucje zdecydowało się objąć Polskę procedurą monitoringową. To wyraz solidarności i wsparcia dla polskich sędziów i polskich obywateli" - napisała obecna na sali Kamila Gasiuk-Pihowicz.



"PiS przegrało KAŻDE głosowanie w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Rady Europy. 140 do 37! Polska została objeta stałym monitoringiem Rady Europy ws praworządności. Podziękujemy za to orłom prawniczym z PiS!" - to z kolei komentarz Krzysztofa Śmiszka.

Wcześniej podczas debaty parlamentarzyści oraz przedstawiciele państw Rady Europy przedstawiali swoje wnioski na temat raportu Rady Europy oceniającego reformy sądownictwa w Polsce.