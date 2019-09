Przyszła szefowa KE Ursula von der Leyen uszczupliła tekę komisarza ds. rolnictwa, którą ma objąć Janusz Wojciechowski. Kompetencje dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnym zostały przeniesione do działu "konkurencja", którym kierować ma Dunka Margrethe Vestager. Nie było szczegółowej informacji o tej decyzji. Dziennikarze poznali ją, studiując dokument opisujący przydział tek poszczególnym komisarzom - donosi dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon z RMF FM.

Uszczuplając tekę Wojciechowskiego o "pomoc publiczną", Ursula von der Leyen chce realizować politykę wzmacniania egzekwowania twardych zasad konkurencji we wszystkich obszarach. Takie zadanie powierzyła duńskiej komisarz Margrethe Veatger, która wyraźnie staje się superkomisarzem.

To przede wszystkim zmiana administracyjna - Wojciechowski traci kontrolę nad dużą grupa urzędników - ale może też oznaczać zmianę polityki. Do tej pory w rolnictwie istniały nieco bardziej elastyczne zasady udzielania pomocy państwa. Na przykład kraj może wspierać rolników w razie kryzysu kwotą do 25 tys. euro bez zgłaszania tego Komisji. W lutym KE zwiększyła te sumę z 15 do 25 tysięcy, argumentując, że "umożliwi to większą elastyczność i skuteczność, zwłaszcza w razie kryzysu i sytuacji wymagających szybkiej reakcji ze strony władz publicznych".

Teraz rodzi się pytanie, czy tego typu elastyczność i ułatwienia pozostaną.

Von der Leyen odebrała także sprawy dotyczące pomocy publicznej odpowiedzialnemu za rybołówstwo litewskiemu komisarzowi Virginijusowi Sinkevičiusowi i także przekazała służbom podlegającym Vestager.

Katarzyna Szymańska-Borginon