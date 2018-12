Istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia praworządności przez Polskę – stwierdza raport Komisji ds. Wolności Obywatelskich PE. Do dokumentu dotarła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginion. Raport powstał po wrześniowej wizycie delegacji eurodeputowanych w Polsce. Dołączono do niego ostrą korespondencję między polskim ambasadorem przy UE Andrzejem Sadosiem a szefem Komisji LIBE Claudem Moraesem.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Eurodeputowani są zaniepokojeni naruszeniem zasad podziału władzy, pewności prawa, niezależności i bezstronności sądów i - jak piszą - skumulowanym efektem reform z trzech ostatnich lat. Piszą także o pogarszających się warunkach działania mediów oraz organizacji pozarządowych.

Ambasador Polski Andrzej Sadoś napisał w liście z 23 listopada, że polskie władze nie podzielają wyników tej misji. Wypomniał "systematyczne błędy" w pisowni nazwisk, pewne nieścisłości, a także że nie ma w raporcie wzmianki o najnowszej nowelizacji ustawy o SN.

Na to szef LIBE odpisał w ostatni piątek 30 listopada, że raport odnosi się do sytuacji z września, gdy nowelizacji jeszcze nie było. Napisał, że żałuje, iż polskie władze anulowały we wrześniu niektóre spotkania i nikt się nie zjawił na wysłuchaniu na temat praworządności w Polsce, które odbyło się 20 listopada.