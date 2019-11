Skład nowej KE zatwierdzony przez PE. Wśród komisarzy Polak

W środę skład nowej Komisji Europejskiej został zatwierdzony przez Parlament Europejski. Oznacza to, że komisarze, w tym Janusz Wojciechowski, będą mogli od grudnia rozpocząć pracę.

Zdjęcie Janusz Wojciechowski /Wojciech Stóżyk /Reporter

Polski komisarz zapowiedział, że jego pierwszym ważnym zadaniem będzie dokończenie reformy europejskiej polityki rolnej. Janusz Wojciechowski chce też wspierać rolnictwo ekologiczne. Dodał, że jego zadaniem jest przygotowanie rozwiązań, które pogodzą interesy rolników z działaniami na rzecz klimatu.

Reklama

"To jest możliwe, a zwłaszcza kraje takie jak Polska mogą na tym skorzystać" - powiedział komisarz ds. rolnictwa.

Janusz Wojciechowski podkreślił, że będzie walczył o to, by nie doszło do cięć w finansowaniu europejskiej polityki rolnej.

"Będę przekonywał do tego, że budżet na rolnictwo powinien być silniejszy" - powiedział komisarz, zastrzegając, że zależy to od zgody państw Unii. "Będę robił wszystko, żeby to osiągnąć" - zadeklarował komisarz.



Janusz Wojciechowski wyraził zadowolenie z faktu, że KE kierowana przez Ursulę von der Leyen uzyskała w środę "silny mandat" od europosłów. Skład komisji poparło 461 eurodeputowanych, 157 było przeciw.