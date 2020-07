Wydaje się, że nie ma szans na wykreślenie w konkluzjach unijnego szczytu zapisu o uwarunkowaniu wydatkowania pieniędzy od praworządności. Coraz więcej krajów mówi "nie". Premier Luksemburga Xavier Bettel praktycznie zagroził wetem - donosi brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

"Cięcia w budżecie to już jest coś trudnego do zaakceptowania, żeby znaleźć kompromis trzeba było powiedzieć 'tak', ale żeby akceptować cięcia w wartościach, cięcia w praworządności - to z mojej strony będzie 'nie'" - zapowiada premier Luksemburga Xavier Bettel.

Już niektórzy zresztą mówią, że Viktora Orbana będzie można zadowolić kilkoma miliardami na politykę spójności. Może się więc okazać, że polski premier nie będzie miał wyjścia i uwarunkowanie budżetu - może w wersji trochę bardziej rozmytej - ale będzie musiał zaakcentować - zauważa Szymańska-Borginon. Więcej na rmf24.pl

Morawiecki: Nie dla uznaniowości

Poniedziałek (20 lipca) będzie czwartym dniem szczytu unijnego w Brukseli. W nocy toczyły się trudne negocjacje w sprawie kształtu funduszu odbudowy. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przygotowuje nową propozycję negocjacyjną, która ma zbliżyć stanowiska różnych krajów. Europejscy liderzy mieli rozpocząć rozmowy o godz. 18.



Polska nie zgadza się m.in. na uwzględnienie w konkluzjach szczytu zapisów dotyczących praworządności, jak również uzależnienie wypłaty funduszy od przyjęcia przez konkretne państwa zobowiązania o neutralności klimatycznej do 2050 r.

- Musimy uzyskać to, na co wskazujemy od samego początku, tj. brak jakiejkolwiek uznaniowości po stronie ciał unijnych w obszarze przede wszystkim praworządności. Cały czas negocjujemy kwestie związane z klimatem - podkreślił Morawiecki.



