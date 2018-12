Na ostatnim w tym roku szczycie Rady Europejskiej w Brukseli (13-14 grudnia), Polskę będzie reprezentować premier Mateusz Morawiecki, który wczoraj uzyskał w Sejmie wotum zaufania. Główne tematy spotkania przywódców 27 państw UE to brexit i wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027.

Zdjęcie Na ostatnim w tym roku szczycie Rady Europejskiej w Brukseli (13-14 grudnia), Polskę będzie reprezentować premier Mateusz Morawiecki /Thierry Monasse /Reporter

To będzie kolejne spotkanie w sprawie budżetu unijnego. Premier na szczyt przywódców państw UE leci z silnym mandatem negocjacyjnym, pewny siebie po uzyskaniu wczoraj wotum zaufania. To ważne o tyle, że najbliższe spotkanie w Brukseli może nakreślić kierunek rozmów, w którym będą podążać kraje UE. Coraz częściej słyszy się głosy, że do porozumienia nie dojdzie przed wyborami do europarlamentu, a zamiast tego wskazuje się drugą połowę 2019 r. Sprawę może dodatkowo komplikować propozycja utworzenia odrębnego budżetu dla państw strefy euro, którą forsuje głównie Francja.

A cel Polski? Wiadomo, że Polska jest przeciwna takiemu rozwiązaniu. Niewykluczone jednak, że mocno okrojony wariant będzie jednak dyskutowany i prawdopodobne, że wejdzie w życie wraz z nową perspektywą finansową, tj. od 2021 r.

Podczas niedawnego spotkania państw Przyjaciół Spójności w Bratysławie, premier Morawiecki mówił, że "jesteśmy na dobrej drodze, żeby budżet był jak najbardziej satysfakcjonujący". Podkreślał wtedy, że Polska będzie walczyć o politykę rolną, w tym wyrównanie dopłat dla rolników, a przede wszystkim o jak najlepsze warunki finansowe w ramach tzw. polityki spójności.

- Integrujemy wiele krajów i pomagamy budować jednoznaczne stanowisko - ocenił prace nad przyszłym budżetem unijnym Morawiecki po szczycie w Bratysławie.

Jak mówił, "wcześniejsze spotkania, m.in. z komisarzem unijnym ds. budżetu Guentherem Oettingerem, jak również takie szczyty, jak ten w Bratysławie - pozwoliły na wypracowanie jednoznacznych planów negocjacyjnych w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027". Czy tak rzeczywiście będzie, okaże się w najbliższych miesiącach. Niezbędne jest bowiem, by nowy budżet uzyskał akceptację wszystkich krajów UE, a to oznacza, że ważne jest nie tylko jasne stanowisko, które będzie reprezentowane w Brukseli, ale - przede wszystkim - umiejętność szukania kompromisu i budowanie sojuszy.

Drugi temat, który jest na agendzie szczytu Rady Europejskiej, to brexit. Theresa May przyjedzie do Brukseli, by próbować znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące tak dla Brytyjczyków, jak i UE. Niewykluczone dzisiaj, że do porozumienia ostatecznie nie dojdzie, a wtedy obie strony będą musiały przygotować się do tzw. twardego brexitu.

W Brukseli premier Morawiecki ma zaplanowane spotkania m.in. z szefami państw Grupy Wyszehradzkiej i przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim.

Bartosz Bednarz