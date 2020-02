​UE: W marcu możliwe otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną

Unijni ministrowie mogą w marcu dać zielone światło na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną - poinformowały w poniedziałek źródła unijne. Jeśli tak się stanie, to decyzja ta zostanie zatwierdzona na szczycie UE za miesiąc.

"Ambicją prezydencji jest, by decyzja została podjęta na Radzie ds. Ogólnych w marcu i by potem zatwierdziła ją Rada Europejska" - powiedziało w poniedziałek dziennikarzom, zastrzegając anonimowość źródło dyplomatyczne.

To, że Chorwacja, która przewodniczy w tym półroczu pracom Rady UE, chce doprowadzić do przełomu w tej sprawie, nie przesądza jeszcze, że tak się stanie. Kluczowe będzie stanowisko Francji, a także Holandii, które w ubiegłym roku były najbardziej sceptyczne w sprawie otwarcia negocjacji z Albanią i Macedonią Płn.

Według medialnych doniesień stanowisko Paryża uległo jednak od tamtego czasu zmianie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Francji Komisja Europejska przedstawiła na początku lutego propozycję zmiany metodologii oceny gotowości krajów, które chcą dołączyć do UE.

"Chcemy pozytywnej decyzji wobec dwóch krajów"

By zachęcić do przeprowadzenia trudnych reform, KE ma dokładniej określić warunki, które mają spełnić kraje kandydujące, by dokonywać postępów na drodze akcesyjnej. Nie jest jednak jasne, czy to wystarczy, by otworzyć zaproszenie do rozmów rozszerzeniowych dla dwóch państw Bałkanów Zachodnich.

"Proces wygląda w ten sposób, że Rada UE (ministrowie krajów członkowskich) podejmuje decyzję, a Rada Europejska ją zatwierdza. Nie mogę przesądzać, co się stanie, ale chcemy pozytywnej decyzji wobec dwóch krajów" - podkreśliło źródło.

Macron zablokował negocjacje

Nadzieje Albanii i Macedonii Północnej na rozpoczęcie negocjacji w sprawie członkostwa w UE zostały w październiku 2019 roku zablokowane głównie przez francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Spowodowało to głębokie rozczarowanie w obu krajach bałkańskich i wywołało negatywne komentarze unijnych przywódców, m.in. Jean-Claude’a Junckera, ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej.

We wtorek KE ma przedstawić na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych zmienioną metodologię dotyczącą rozszerzenia, co będzie okazją dla krajów członkowskich, by zasygnalizować swoje intencje w sprawie Bałkanów Zachodnich.

Kwestia otwarcia negocjacji akcesyjnych dla Macedonii Północnej i Albanii jest priorytetem dla chorwackiej prezydencji. Kraj ten organizuje 6-7 maja szczyt z Bałkanami Zachodnimi, który odbędzie się w Zagrzebiu.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka