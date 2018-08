Unia Europejska prowadzi konsultacje ws. zmiany czasu

Jeszcze tylko 10 dni potrwają unijne konsultacje dotyczące zmiany czasu. Zorganizowała je Komisja, która zapytała Europejczyków czy chcą zlikwidować marcowe i październikowe przestawianie zegarków. Od połowy lipca można wejść na stronę internetową Komisji i wyrazić swoją opinię.

Zdjęcie Koniec z przestawianiem zegarków? /LOIC VENANCE /AFP

Urzędnicy w KE mówią, że ankieta cieszy się dużym zainteresowaniem. W pierwszych kilkunastu dniach od momentu rozpoczęcia konsultacji serwery w kilku krajach były przeciążone.



Rozpoczęte konsultacje to odpowiedź na rezolucję Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za likwidacją zmiany czasu i wezwał KE do znowelizowania przepisów z 2001 r. Określają one datę wprowadzenia czasu letniego we wszystkich unijnych krajach i datę przejścia na czas zimowy.



"Komisja Europejska jest świadoma wielu argumentów za i przeciw. Dyskusja jest skomplikowana, a opinia publiczna podzielona" - mówiła niedawno komisarz ds. transportu Violetta Bulc.



KE już kilka lat temu podkreślała, że zharmonizowany czas w Unii jest konieczny ze względu na funkcjonowanie jednolitego rynku. Przeciwnicy przestawiania zegarków oceniają jednak, że negatywnie odbija się to na zdrowiu obywateli. Jak zaznaczają, rośnie wtedy liczba wypadków drogowych, a pracownicy są mniej wydajni.



Presja była tak duża, że KE postanowiła zapytać Europejczyków o ich zdanie w tej sprawie.

Ankieta znajduje się tutaj.