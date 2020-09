- Jeśli tworzysz rodzinę w jednym kraju, jest ona rodziną też w innym kraju - powiedziała unijna komisarz ds. równości Helena Dalli. To jej odpowiedź na pytanie o plany Komisji Europejskiej w sprawie uznawania praw rodzinnych osób LGBT+.

Zdjęcie Helena Dalli /AFP

Jak tłumaczyła, zasada ta wywodzi się z unijnej swobody przemieszczania się. - Jeśli rodzina jest uznana jako taka we Francji, nie może być tak, że przeniesie do innego kraju i nie będzie uznana za rodzinę. To mówiła przewodnicząca KE (Ursula von der Leyen): rodzina to rodzina, niezależnie od tego, w jakim kraju członkowskim zdecyduje się mieszkać - powiedziała Dalli na konferencji prasowej w Brukseli.

Wiceprzewodnicząca KE Viera Jourova zaznaczyła, że jeśli miałoby dojść do zmiany unijnego prawa w tym zakresie, to zgodę na to musiałyby wyrazić wszystkie państwa członkowskie.

Głos TSUE

Przypomniała, że głos w tej sprawie zabierał już unijny Trybunał Sprawiedliwości (TSUE). - Jest dobrą tradycją, że jeśli mamy mocne orzecznictwo, to Komisja próbuje za nim nadążyć i proponuje legislację - podkreśliła Czeszka.

W 2018 r. TSUE orzekł, rozpatrując sprawę jednopłciowego małżeństwa, że swoboda pobytu obejmuje również współmałżonków tej samej płci, nawet w krajach, gdzie nie istnieją małżeństwa homoseksualne.

- Legislacja w tej sprawie, jeśli zdecydujemy się ją przyjąć, należy do prawa rodzinnego, które wymaga jednomyślności wszystkich państwa członkowskich - podkreśliła Jourova.

Słowa von der Leyen

Debatę w tej kwestii sprowokowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która zapowiedziała w środę w Parlamencie Europejskim, że w ramach strategii wzmocnienia praw osób LGBTQI Komisja będzie dążyć "do wzajemnego uznawania stosunków rodzinnych w UE". - Jeśli jesteś rodzicem w jednym kraju, jesteś rodzicem w każdym kraju - mówiła.

Jej słowa wywołały sporo emocji. Współprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, europoseł PiS Ryszard Legutko zaznaczył, że sprawy światopoglądowe nie są przedmiotem regulacji europejskich, a wszelkie zmiany w tym zakresie to "gwałt na (unijnych) traktatach".

Szef delegacji PO w PE Andrzej Halicki podkreślił, że przewodnicząca KE nie mówiła nic o zmianie prawa lokalnego w sprawie rodziny w państwach członkowskich, lecz o tym, że prawa rodzicielskie i tożsamość powinny być respektowane w całej UE. To nic kontrowersyjnego - przekonywał polityk.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka