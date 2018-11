W UE 15-minutowa dyskusja o Polsce

Punkt informacyjny o Polsce podczas poniedziałkowej Rady ds. Ogólnych w Brukseli trwał 15 minut. Poza wystąpieniem wiceszefa KE Fransa Timmermansa głos zabrał jedynie przedstawiciel Polski.

Zdjęcie Frans Timmermans /AFP

Minister ds. europejskich Konrad Szymański nie brał udziału w spotkaniu. Zastępował go stały przedstawiciel RP przy UE - Andrzej Sadoś.

Z nieoficjalnych informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że wiceszef KE Frans Timmermans mówił przede wszystkim o ustawie o Sądzie Najwyższym.

Przypomniał, że w unijnym Trybunale Sprawiedliwości jest skarga na przepisy nowej ustawy o SN, oraz - jak wynika ze wstępnej decyzji wiceprezes TSUE - ustawa powinna być zawieszona do czasu rozstrzygnięcia skargi.

Timmermans podkreślił, że decyzja powinna zostać natychmiast wdrożona i nie jest do tego potrzebna nowelizacja. Jak dodał, martwi go, iż polski rząd uważa, że konieczne są zmiany w prawie.



Ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś, który zastąpił wiceszefa MSZ Konrada Szymańskiego, powiedział z kolei, że rząd przygotowuje odpowiedź i działania na zastrzeżenia KE oraz unijnego Trybunału. Wyraził nadzieję na konstruktywny dialog i poinformował, że do 19 listopada Polska przedstawi informacje o zastosowaniu się do środków tymczasowych.



Austria, kierująca pracami Unii Europejskiej, poinformowała, że wróci do tematu na kolejnym spotkaniu ministerialnym w grudniu.