Węgierski rząd nie weźmie udziału w debacie na swój temat w PE

Rząd Węgier nie weźmie udziału w nowej debacie na temat tego kraju w Parlamencie Europejskim, która ma się odbyć w przyszłym tygodniu – oświadczył w czwartek minister kierujący kancelarią premiera Gergely Gulyas.

Zdjęcie Budynek Parlamentu Europejskiego w Strasburgu /SEBASTIEN BOZON /AFP

Gulyas ocenił, że debata ta jest pozbawiona jakichkolwiek podstaw. Według niego kwestia praworządności jest tylko pretekstem, by ukarać Węgry za to, że jako pierwsze ogłosiły, że nie przyjmą imigrantów i zamiast tego odpowiedzą na wyzwania demograficzne polityką prorodzinną.



Reklama

Minister podkreślił, że mandat obecnego Parlamentu Europejskiego upływa w maju, a celem Węgier jest, by w przyszłości w unijnych instytucjach - a więc także w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej - powstała antyimigrancka większość zamiast obecnej większości proimigranckiej, majowe wybory do PE będą więc miały kluczowe znaczenie.



Według Gulyasa decyzja PE z ubiegłego tygodnia ujawniła zamiary proimigranckiej większości, bowiem potrojono - jak ocenił - pomoc dla organizacji pozarządowych, które wspierały w przeszłości imigrację.



PE opowiedział się 17 stycznia za potrojeniem w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej środków na organizacje pozarządowe, zajmujące się m.in. promowaniem i ochroną demokracji i praworządności. Chodzi o program "Prawa i Wartości" na lata 2021-2027. KE zaproponowała w maju 2018 roku, żeby na ten cel skierowano w nowym wieloletnim budżecie 642 mln euro. W przegłosowanym mandacie do dalszych negocjacji PE opowiedział się za zwiększeniem funduszy na ten cel do 1 mld 834 mln euro.



Parlament przegłosował też stanowisko dotyczące propozycji powiązania dostępu do funduszy UE ze stanem praworządności. Eurodeputowani chcą, by to eksperci oceniali stan rządów prawa w krajach UE.



Konferencja Przewodniczących PE zdecydowała 10 stycznia, że sprawa sytuacji na Węgrzech znajdzie się w porządku obrad posiedzenia plenarnego PE w Brukseli 30 stycznia. Debatę zainicjowała frakcja Zielonych w reakcji na najnowsze wydarzenia na Węgrzech, w tym nowelizację kodeksu pracy, ustawę o sądach administracyjnych i serię protestów antyrządowych.



Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska