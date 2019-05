Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wieczór wyborczy na żywo

420 mln obywateli Unii europejskiej wybiera dziś nowy europarlament. Polacy wskażą dziś 52 europosłów, których wyłonią spośród 866 kandydatów. Głosowanie trwa do godz. 21:00. Zapraszamy do wyborczej relacji na żywo.

Zdjęcie Głosowanie w lokalu wyborczym w gminie Krzywcza na Podkarpaciu /Darek Delmanowicz /PAP

Incydent we Wrocławiu: zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ukrył w kieszeni cztery karty do głosowania. Zauważył to mąż zaufania. "Po interwencji męża zaufania karty te wyjął, odłożył na stół. Okazało się, że nie były one ostemplowane" - poinformowała PKW.

PKW do godz. 14:30 odnotowała 67 przypadków naruszenia prawa wyborczego. Najwięcej z nich dotyczyło usuwania lub uszkadzania ogłoszeń oraz agitacji.

Polacy głosują za granicą - W Paryżu długa kolejna przed polskim konsulatem, do tamtejszej komisji zapisało się ponad 2 tys. osób. Z kolei w Belgii zarejestrowało się ponad 6 tys., utworzono trzy obwody do głosowania dla Polaków - dwa w Brukseli: w ambasadzie i konsulacie oraz jeden w Antwerpii. Natomiast uczestnicy polskiej wyprawy na Nanda Devi East zagłosowali w ambasadzie w Indiach.

Exit poll w Grecji: Główna partia opozycyjna Nowa Demokracja (ND): od 32 do 36 proc. głosów. Rządząca lewicowa Syriza: od 25 do 29 proc. wyborców. Trzeci socjaliści z Ruchu na rzecz Zmiany (Kinal): 7-9 proc. Neonazistowski Złoty Świt i Komunistyczna Partia Grecji (KKE): 5-7 proc.

Exit poll w Niemczech: Blok partii chadeckich CDU/CSU z najwyższym poparciem: 28 proc. Na drugim miejscu znaleźli się Zieloni: 22 proc. Dalej SPD: 15,5 proc. Narodowo-konserwatywna Alternatywa dla Niemiec (AfD): 10,5 proc. głosów. Postkomunistyczna partia Lewica: 5,5 proc. Niemców, tyle samo dla liberalnej FDP.

Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 29 mln 994 tys. 623 wyborców. Wybory odbywają się w 27 286 obwodach głosowania. Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, o godz. 17:00 frekwencja wyniosła 32,51 proc. To niemal dwa razy więcej niż pięć lat temu. Więcej TUTAJ .