Zaostrzenie zasad w transporcie międzynarodowym. Jest zgoda komisji PE

Komisja transportu Parlamentu Europejskiego wyraziła zgodę na zaostrzenie przepisów dotyczących transportu międzynarodowego. Zmiany mogą uderzyć w polskich przewoźników.

Zdjęcie ilustracyjne

Teraz sprawa trafi na sesję plenarną, by wypowiedział się cały Parlament Europejski. Polscy europosłowie zapowiadają, że będą składać poprawki do przepisów.



Dla Polski to sprawa kluczowa, bo ma ona największą flotę transportową w całej Unii. Kiedy pod koniec ubiegłego roku kompromis dotyczący zasad w transporcie międzynarodowym akceptowali ambasadorowie państw członkowskich, dziewięć krajów było przeciw, w tym Polska.

Kraje naszego regionu obawiają się, że regulacje będą się wiązały ze wzrostem biurokracji i kosztów, a to doprowadzi do utraty konkurencyjności tańszych przewoźników na unijnym rynku. Warszawa uważa, że kraje Europy Zachodniej, które naciskały na te przepisy, chcą się pozbyć tańszej konkurencji z Europy Środkowo-Wschodniej.



Zastrzeżenia do uzgodnionych regulacji ma także nowa Komisja Europejska, która skrytykowała kompromis sprzed kilku miesięcy, uzgodniony przez negocjatorów z unijnych krajów i europarlamentu i zapowiedziała analizę skutków przepisów.



KE, podobnie jak Polska, krytykuje przede wszystkim obowiązkowy powrót ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy transportowe, raz na osiem tygodni. Podkreśla, że doprowadzi to do wzrostu emisji CO2 i zanieczyszczeń, co jest sprzeczne z unijną polityką klimatyczną.