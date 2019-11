Zdzisław Krasnodębski: W Niemczech sędziowie też wybierani są przez polityków

- Nie ma żadnego naruszenia praworządności w tym, że parlament wybiera sędziów KRS. W Niemczech sędziowie też wybierani są przez polityków – mówi w rozmowie z Deutsche Welle i Interią polski europoseł Zdzisław Krasnodębski. - Ale nie jest tak, że decyduje jedna partia. To byłaby wielka pokusa - odpowiada niemiecka polityk Katarina Barley.

W ósmym odcinku Studia Europa udział wzięli europosłanka SPD i wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley oraz europosłeł PiS Zdzisław Krasnodębski.

"Ten wyrok nic nie znaczy"

Rozmowa rozpoczęła się od pytania o wtorkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w Polsce. Na pytanie, co wyrok oznacza dla Polski, Zdzisław Krasnodębski odpowiedział: - W tej chwili nic. Dopóki nie będzie rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego.

Z kolei zdaniem wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Katariny Barley, TSUE wydał "bardzo rozsądny wyrok". - Ten wyrok podkreśla, że kwestii sądownictwa nie można rozpatrywać osobno, tylko jako całość. Jeśli dojdziemy do wniosku, że rząd nie chce kontrolować władzy sądowniczej, to wtedy wszystko jest w porządku. Ale jeśli jest inaczej i wymiar sprawiedliwości staje się tylko przybudówką władzy wykonawczej, to wtedy mamy problem - powiedziała europosłanka Barley.

- Ja zawsze pytam moich zagranicznych kolegów i dyskutantów, czy mogą wskazać jakiekolwiek konkretne przykłady łamania praworządności w Polsce? Nie mogą, bo oczywiście nie ma takiego przypadku, żeby powiedzieć, że w Polsce są łamane fundamentalne prawa, albo że wyroki są niesprawiedliwe - odpowiedział jej polski polityk.

"Polska reforma nie jest sprawą niemieckich polityków"

Barley została zapytana także o słowa, które powiedziała podczas laudacji na cześć Małgorzaty Gersdorf, gdy ta odbierała Międzynarodową Nagrodę Demokracji Bonn. "Parlament Europejski stoi po stronie Małgorzaty Gersdorf" - mówiła wówczas.

- Dla Parlamentu Europejskiego zasada praworządności jest bardzo ważna i dlatego musimy jej bronić. Pani profesor (Gersdorf - red.) w czasie tej imprezy mówiła, że nie walczy z rządem, ale o wymiar sprawiedliwości - powiedziała Barley.

W mocnych słowach odpowiedział na to europoseł Krasnodębski: - Reforma polskiego systemu sądownictwa to nie jest sprawa niemieckich polityków.

Jowita Kiwnik Pargana (DW), Agnieszka Waś-Turecka (Interia)