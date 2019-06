Dzięki poprawce przyjętej we wtorek przez Radę UE dziecko odebrane rodzicom będzie trafiało do rodziny zastępczej tożsamej kulturowo, religijnie i językowo - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. "To wielki sukces Polski; walczyliśmy o to dwa lata" - dodał.

Zdjęcie Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik /Andrzej Hulimka /Reporter

We wtorek Rada Unii Europejskiej przyjęła nowelizację rozporządzenia Bruksela II bis, które reguluje sprawy rodzinne na terenie Unii. Jak podano w komunikacie Rady, przyjęta poprawka ma m.in. usprawnić funkcjonowanie przepisów o ochronie dziecka w transgranicznych sporach o odpowiedzialność rodzicielską, np. związanych z pieczą nad dzieckiem, prawem do osobistej styczności z dzieckiem czy uprowadzeniem dziecka.



Jedną z najważniejszych zmian w rozporządzeniu Rady UE jest rozwiązanie, o którego wprowadzenie zabiegało Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki przyjętej zmianie dziecko odebrane rodzicom na terenie Unii Europejskiej umieszczane będzie przez sąd w rodzinie zastępczej tożsamej mu religijnie, kulturowo i językowo. Nowe prawo ma wejść w życie za trzy lata.

Wiceminister Wójcik, komentując przyjęte rozwiązanie, ocenił, że jest to wielki sukces Polski. "Przez dwa lata negocjowaliśmy kwestię dotyczącą tożsamości dzieci, rozumianej jako prawo do własnej kultury, tradycji języka i religii. Udało się. To jest wielki sukces Polski" - oświadczył Wójcik.

Zauważył przy tym, że prawo unijne jeszcze nigdy nie regulowało kwestii tożsamościowych. "Po wejściu w życie tych zmian dziecko będzie trafiało do rodziny zastępczej tożsamej kulturowo" - zapewnił wiceminister.

Jego zdaniem nowelizacja rozporządzenia umożliwi skuteczniejszą ochronę praw dziecka. "Jeśli dziecko będące np. chrześcijaninem trafi do rodziny muzułmańskiej, będzie to złamanie praw tego dziecka i postanowień znowelizowanego rozporządzenia. Jeśli jakieś państwo będzie łamało ten przepis, to będzie można w końcu skutecznie egzekwować prawa dziecka. Ochrona jest tu bardzo daleko idąca" - zaznaczył Wójcik.