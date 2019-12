Źródło: Polska za zróżnicowaniem momentu dojścia do neutralności klimatycznej

Polska jest gotowa do poparcia celu neutralności klimatycznej na 2050 rok, ale tylko na poziomie Unii Europejskiej, a nie poszczególnych państw - przekazało w Brukseli źródło dyplomatyczne. Oznaczać by to miało, że nasz kraj mógłby dochodzić do neutralności po 2050 roku.

Zdjęcie W szczycie bierze udział premier Mateusz Morawiecki /Attila Kisbenedek /East News

Przyjęcie tego zapisu nie jest pewne, bo dyskusja dotycząca neutralności trwa na szczycie UE dopiero od dwóch godzin. Wprawdzie współpracownicy przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela zapowiadali, że ma ona się zakończyć przed kolacją o godz. 19, ale dyplomaci spodziewali się przedłużenia rozmów do późna.

Reklama

"W optymistycznej wersji zakończymy nad ranem" - mówił dziennikarzom wysłannik jednego z rządów.

Obecnie żadne z państw nie chce wetować celu neutralności na 2050 rok. Sceptycznie nastawieni liczą na to, że w dyskusji uda się wypracować kompromis.

"Nie idziemy na weto, tylko na to, żeby przyjęto nasze poprawki" - zapewnił polski dyplomata.