Informacja na jednej z podstron Parlamentu Europejskiego wywołała małe zamieszanie na Twitterze.

Na zbiorczej liście polskich europosłów Włodzimierz Cimoszewicz został przypisany do frakcji Europejskiej Partii Ludowej, do której należą europosłowie PO. Tymczasem wcześniej zapowiadano, że kandydaci Koalicji Europejskiej z poparciem SLD m.in. Cimoszewicz czy Leszek Miller dołączą po wyborach do socjalistów.

Użytkownicy Twittera szybko doszli do wniosku, że Cimoszewicz nieoczekiwanie wybrał frakcję chadeków:

Jednak jak dowiedzieliśmy się w służbach prasowych Parlamentu Europejskiego, rzeczona informacja to po prostu pomyłka. Włodzimierz Cimoszewicz należy do frakcji socjalistów i demokratów, tak jak zostało to wskazane na podstronie PE z informacjami na jego temat.