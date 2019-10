Andrzej Halicki: Skarga KE na Polskę jest zasadna

Zdaniem europosła z PO, skarga na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest uzasadniona. "To dobry ruch" - powiedział na konferencji prasowej Andrzej Halicki.

Zdjęcie Andrzej Halicki /Paweł Wisniewski /East News

Komisja Europejska zdecydowała się na złożyć skargę do TSUE w sprawie systemu sądowniczego w Polsce.



"(Ta skarga) w sytuacji braku reakcji ze strony polskiego rządu, jest uzasadniona" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli europoseł Andrzej Halicki.

Halicki był pytany, czy przygotowanie kolejnej skargi do TSUE związanej z polskim systemem sądowniczym to dobry ruch ze strony odchodzącej KE.

"Po pierwsze niezbędny dlatego, że mamy do czynienia z łamaniem prawa. Jeśli rząd nie reaguje, ta skarga jest po prostu uzasadniona. Przykre jest to, że polski rząd stwarza sytuację, w której taka interwencja do Trybunału musi mieć miejsce" - wskazał Halicki.

Dodał, że w tej kwestii liczy na refleksję polskiego rządu.