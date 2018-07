Bruksela: Drugie wysłuchanie Polski będzie, ale nie wiadomo kiedy

Polscy dyplomaci w Brukseli zaprzeczają, że państwa członkowskie zdecydowały na środowym posiedzeniu ambasadorów o kolejnym wysłuchaniu Polski. Austriacki minister do spraw europejskich zapewnia jednak, że druga część wysłuchania jest zaplanowana.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne

"Na wczorajszym posiedzeniu Coreper (Komitet Stałych Przedstawicieli państw UE - PAP) nie zapadły żadne decyzje. Odbyła się jedynie wymiana poglądów w sprawie wysłuchania. Prezydencja trzykrotnie podkreśliła w czasie spotkania, że jest to tylko wymiana poglądów i że dziś decyzje nie zapadną" - przekazało w czwartek PAP polskie źródło dyplomatyczne.

Według niego prezydencja nieformalnie sondowała, czy byłaby wola ze strony państw, by zorganizować kolejne wysłuchanie. "Polska podkreślała, że decyzja o kolejnym wysłuchaniu powinna podjąć Rada, a nie Coreper. To kwestia proceduralna - tak też postanowiono na ostatnim posiedzeniu Rady ds. Ogólnych. Nie używaliśmy argumentu o rozpoczęciu procedury naruszeniowej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Gdy pojawił się ten wątek, Polska podkreśliła, że naruszenie jest odrębnym procesem od art. 7 i że odpowiedź na zarzuty formalne przekażemy we wskazanym przez KE czasie" - podkreśliło źródło.

Austria potwierdza decyzję o drugim wysłuchaniu

Prezydencja austriacka potwierdziła oficjalnie w piątek, że będzie druga część wysłuchania Polski na posiedzeniu Rady UE ds. Ogólnych. "Będziemy kontynuować wysłuchanie, które rozpoczęło się podczas prezydencji bułgarskiej i w porozumieniu z Komisją (Europejską) zdecydujemy o kolejnych krokach" - powiedział dziennikarzom minister ds. europejskich Gernot Bluemel.

Wcześniej źródło PAP poinformowało, że za kolejnym wysłuchaniem Polski opowiedziało się 15 państw członkowskich. Przeciw była Grupa Wyszehradzka, reszta nie zabierała głosu. Poprzednie wysłuchanie odbyło się 26 czerwca na spotkaniu unijnych ministrów ds. europejskich w Strasburgu. Wiceszef MSZ Konrad Szymański mówił po nim, że ma nadzieję na polubowne zakończenie sporu w sprawie praworządności. Najbliższa regularna Rada ds. Ogólnych zaplanowana jest na wrzesień.



Z Wiednia Krzysztof Strzępka