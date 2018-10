Czaputowicz: Wniosek Ziobry do TK jest bezzasadny

Nie ma podstaw, by Trybunał Konstytucyjnych badał, czy składanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez polskich sędziów jest zgodne z konstytucją - wynika z listu szefa MSZ Jacka Czaputowicza do prezes TK Julii Przyłębskiej.

Po serii pytań prejudycjalnych skierowanych do TSUE przez polskich sędziów minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do TK z wnioskiem o zbadanie zgodności artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE z polską konstytucją.



"Trybunał Konstytucyjny nie bada konstytucyjności unijnych Traktatów", "polskie sądy mają autonomię", "tylko Trybunał Sprawiedliwości UE może decydować o swoich kompetencjach", SN miał prawo zawiesić stosowanie ustawy - napisał Czaputowicz do prezes TK, o czym informuje portal Oko.Press.

16-stronicowany list szefa MSZ datowany jest na 12 października. Wynika z niego, że artykuł, którego dotyczy pytanie Ziobry, jest częścią norm prawnych, które Polska zaakceptowała, przystępując do UE, a zajmowanie się wnioskiem ministra sprawiedliwości przez TK jest bezzasadne.