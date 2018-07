Decyzja Trybunału UE ws. ekstradycji do Polski

Trybunał UE wydał orzeczenie w sprawie obaw irlandzkiego sądu o praworządność w Polsce. Stwierdza w nim, że "organ sądowy, do którego zwrócono się o wykonanie ENA, musi wstrzymać się z jego wykonaniem, jeśli uzna, że dana osoba mogłaby zostać narażona na ryzyko naruszenia prawa podstawowego do niezawisłego sądu".

Zdjęcie Trybunał Sprawiedliwości UE /AFP

Orzeczenie dotyczy pytania irlandzkiego sądu, czy reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie stanowi zagrożenia dla uczciwego procesu Polaka podejrzanego o przemyt narkotyków.



W marcu sąd rozpatrujący sprawę Artura C., poszukiwanego przez polską prokuraturę w związku z zarzutami dotyczącymi przemytu narkotyków, zwrócił się do TSUE o opinię w trybie pilnym na temat tego, czy Polak będzie sądzony w swoim kraju w uczciwym procesie. Sąd wskazywał na obawy co do praworządności w Polsce w związku z uruchomieniem wobec niej przez Komisję Europejską art. 7 traktatu unijnego.



Pod koniec czerwca rzecznik Trybunału stwierdził, że sąd może tylko wówczas zawiesić ekstradycję osoby, gdy oprócz stwierdzenia ryzyka naruszenia praworządności w danym państwie UE z uwagi na nieprawidłowości w jego systemie sądownictwa, uzna też, że na ryzyko nierzetelnego procesu narażona jest ta osoba.