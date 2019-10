Platforma Obywatelska oficjalnie złożyła wniosek o powołanie Donalda Tuska na szefa Europejskiej Partii Ludowej - potwierdził senator-elekt i doradca lidera PO ds. międzynarodowych Marcin Bosacki. Szef PO Grzegorz Schetyna podpisał wniosek w tej sprawie.

Zdjęcie Donald Tusk /GEOFFROY VAN DER HASSELT /AFP

Wcześniej informację taką podała "Polityka Insight".

Reklama

Już jakiś czas temu Donald Tusk w rozmowach z dziennikarzami przyznał, że propozycja przewodzenia Europejskiej Partii Ludowej padła. Dodał wówczas, że wielu polityków będących liderami ugrupowań wchodzących w skład EPL namawiało go do kandydowania na to stanowisko. Stwierdził także, że przewodniczenie Europejskiej Partii Ludowej nie powstrzyma go przed zaangażowaniem w sprawy Polski.

Donald Tusk sprawował urząd przewodniczącego Rady Europejskiej przez pięć lat. W tym czasie nawiązał kontakty z liderami różnych frakcji w Parlamencie Europejskim.

W piątek na konferencji prasowej po szczycie unijnym pożegnał się oficjalnie z innymi uczestnikami spotkania oraz z przedstawicielami prasy. W grudniu stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej obejmie Belg, Charles Michel.

Pierwsze informacje o tym, że Donald Tusk może kandydować na szefa EPL podała już na początku października w "Franfurter Allgemeine Zeitung".



Europejska Partia Ludowa (EPL) jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim, skupiającą partie chadeckie i konserwatywno-liberalne. Z polskich partii należą do niej PO i PSL.