Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki nie wyklucza startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Zobaczymy, cały czas chcę pracować dla ludzi - powiedział Jaki pytany, czy będzie się ubiegał o mandat europosła. Dodał, że jeśli podjąłby taką decyzję, zrobiłby to w walce o wartości, które są mu bliskie.

Zdjęcie Patryk Jaki /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

"Parlament Europejski zyskuje coraz większe znaczenie. Tam się toczy teraz walka, na której najbardziej mi zależy, to znaczy walka o świat wartości" - powiedział we wtorek w telewizji wpolsce.pl Patryk Jaki, pytany o swój potencjalny start do PE i jego powody. "Ja mam w sobie jeszcze siłę, chcę się o to bić" - podkreślił wiceszef MS.

"Chcę się bić o to, by katolicy nie byli traktowani jako gorsza kategorii ludzi w Europie, tak jak próbuje to się robić w Warszawie" - dodał Jaki.

Dopytany, czy PE nie jest trochę miejscem politycznej emerytury odparł: "mamy przykłady wielu polityków, którzy będąc w europarlamencie są aktywniejsi, niż wielu krajowych polityków". "To bardziej kwestia konstrukcji danego człowiek" - ocenił wiceminister.

Podkreślił jednak, że ma tutaj (w Polsce) wiele rzeczy do zrobienia.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja przyszłego roku. Polacy wybiorą w nich 52 eurodeputowanych.