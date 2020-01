KE: "Nieodwracalna szkoda" dla polskich sędziów

Funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego tworzy ryzyko "nieodwracalnej szkody" dla polskich sędziów; to powód, dla którego Komisja Europejska wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o środki tymczasowe - oświadczył w środę w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand.

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek w Strasburgu, że występuje do Trybunału Sprawiedliwości UE o środki tymczasowe w sprawie przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów. Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna SN zostanie zawieszona. KE była pytana w środę o powody tej decyzji.

Jak powiedział Wigand, Komisja zdecydowała się na ten krok z uwagi na to, że funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN tworzy ryzyko "nieodwracalnej szkody" dla polskich sędziów. "Dlatego też KE zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości UE z wnioskiem o środki tymczasowe w Polsce, celem zawieszenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej SN" - powiedział.

Dodał, że ważne jest to, iż ta decyzja "nie jest powiązana" z najnowszą ustawą dotyczącą sądownictwa w Polsce, która zostawała uchwalona przez Sejm i trafiła do Senatu. Wniosek KE o środki tymczasowe odnosi się do ustawy dotyczącej systemu dyscyplinarnego dla sędziów, którą KE zaskarżyła do TSUE w ub.r.