Komisja Europejska wszczęła w środę wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE w sprawie wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa unijnych regulacji dotyczących ochrony radiologicznej.

Zdjęcie KE wezwała Polskę do pełnego wdrożenia w prawie krajowym dyrektywy dotyczącej podstawowych norm bezpieczeństwa; zdj. ilustracyjne /AFP

Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez KE, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przejściu do kolejnego etapu procedury naruszeniowej.

KE wezwała Polskę do pełnego wdrożenia w prawie krajowym dyrektywy dotyczącej podstawowych norm bezpieczeństwa. Państwa członkowskie UE były zobowiązane do tego do 6 lutego 2018 roku, ale, jak podała Komisja, Polska nie dokonała transpozycji przepisów w całości.

Dyrektywa w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa unowocześnia i konsoliduje unijne przepisy dotyczące ochrony przed promieniowaniem. Ustanawia ona również podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony pracowników, pacjentów i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego.

Obejmuje ona również przepisy dotyczące gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowych i reagowania na nie, które to przepisy zaostrzono po awarii w elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 roku.

Z Brukseli Łukasz Osiński