Komisja Europejska wprowadziła we wtorek zakaz połowów dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Będzie obowiązywał do końca roku. Ma na celu ratowanie będącego w złym stanie stada dorsza atlantyckiego w tej części Bałtyku.

Zdjęcie (zdj. ilustracyjne) /123RF/PICSEL

Na mocy decyzji wprowadzony zostaje ze skutkiem natychmiastowym zakaz połowów dorsza w celach handlowych w większej części Morza Bałtyckiego do dnia 31 grudnia 2019 r.

Reklama

"Załamanie się tego stada dorsza miałoby katastrofalne skutki dla źródeł utrzymania wielu rybaków i społeczności nadbrzeżnych w regionie Morza Bałtyckiego. Musimy pilnie podjąć działania na rzecz odbudowania tego stada w interesie zarówno ryb, jak i rybaków. Oznacza to szybkie reagowanie na bezpośrednie zagrożenie za pomocą środków nadzwyczajnych podejmowanych przez Komisję. Oznacza to również zarządzanie stadem - i siedliskiem, w którym ono żyje - w sposób właściwy w perspektywie długoterminowej" - powiedział komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella.