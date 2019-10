Komisja Europejska poinformowała w czwartek o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu przeciwko Polsce. Chodzi o system dyscyplinarny dla sędziów. KE chce rozpatrzenia skargi w trybie przyspieszonym.

Zdjęcie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej /Alexandre MARCHI /Agencja FORUM

"Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce, aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną" - przekazała KE.



3 kwietnia KE wszczęła wobec Polski postępowanie o naruszenie prawa UE. Jej zdaniem rozwiązania przyjęte przez władze w Warszawie podważają niezawisłość polskich sędziów, nie dając niezbędnych gwarancji, pozwalających chronić ich przed polityczną kontrolą.



Hetman: Skoro KE zdecydowała się na skargę do TSUE to znaczy, że ma podstawy

"Ten skład KE zajmował się od początku problemem praworządności Polski. To ci komisarze badali kwestie związane z łamaniem konstytucji w Polsce. Wcale się nie dziwię, że ten właśnie skład przygotował właśnie tę skargę i nie chce tego zostawiać następcom" - powiedział w czwartek w Brukseli europoseł Krzysztof Hetman (PSL) na wspólnej konferencji z europosłem Andrzejem Halickim (PO).

"Dlaczego miałby to zostawiać, jeśli pracuje nad tym od niemalże kilku lat (...) Jesteśmy przekonani, że mamy ogromny problem z praworządnością w Polsce. Stwierdzały to międzynarodowe gremia. Jeśli KE zdecydowała się na taki krok, to znaczy, że ma do tego podstawy. Będziemy musieli spokojnie poczekać na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE" - stwierdził europoseł.