"Nowelizacja ustaw sądowych może być postrzegana jako dalsze osłabienie wymiaru sprawiedliwości w Polsce" - oznajmiła Komisja Wenecka. Gremium rekomenduje, by nie przyjmować poprawek w sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Opinia została wydana w trybie pilnym, nie jest wiążąca.

Zdjęcie Wizyta delegacji Komisji Weneckiej w Polsce /Jan Bielecki /East News

W ogłoszonym dokumencie na temat nowelizacji ustaw sądowych przyjętej przez Sejm w grudniu zeszłego roku napisano także, że "należy znaleźć inne rozwiązania" i by "uniknąć pogłębienia się kryzysu" polski parlament powinien "poważnie rozważyć" wprowadzenie głównych rekomendacji Komisji Weneckiej z 2017 roku.

Opinia Komisji Weneckiej nie ma charakteru wiążącego ze względu na jej funkcję doradczą.





O wydanie opinii wystąpił do Komisji Weneckiej marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Chodzi o uchwalone w grudniu 2019 roku przez Sejm zmiany m.in. w Prawie o ustroju sądów powszechnych i w ustawie o Sądzie Najwyższym.

W związku z tym, że w Senacie trwają pracę nad dalszymi losami nowelizacji, KW zdecydowała, że sprawozdawcy przygotują opinię na jej temat w trybie pilnym. Takie opinie są potem oficjalnie aprobowane na najbliższej sesji plenarnej KW w Wenecji. Ta odbędzie się 20-21 marca.

Rozmowy w Warszawie, poprzedzające wydanie opinii, prowadzili: wiceprzewodniczący Komisji Weneckiej Bułgar Filip Dimitrow, Richard Barrett z Irlandii, Mats Melin ze Szwecji, a także sekretarz KW Thomas Markert.

Komisja Wenecka to skrótowa nazwa Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. Jest to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołany w 1990 roku.

W skład KW wchodzi około 100 ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Należą do niej obecnie 62 państwa, oprócz europejskich także między innymi USA, Izrael, Szwajcaria, Korea Południowa. Polska jest członkiem Komisji Weneckiej od 1992 roku. Status obserwatora mają między innymi Stolica Apostolska, Argentyna, Japonia i Urugwaj.