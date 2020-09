Grupa Wyszehradzka w Brukseli przedstawiła ponownie swoje stanowisko dotyczące wieloletniego budżetu UE i funduszu odbudowy. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził też, że plan gospodarczy dla Białorusi w szczegółach zaprezentuje na przyszłotygodniowym szczycie Rady Europejskiej.

Zakończyło się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. De facto był to wstęp do przełożonej na następny tydzień Rady Europejskiej.

- Podkreślamy, że wszystkie ustalenia zawarte podczas RE muszą obowiązywać - powiedział dziennikarzom premier Mateusz Morawiecki.



Morawiecki: W sprawie migracji mamy jednoznaczne spojrzenie

Dodał, że tematem, który pojawił się w agendzie ponownie jest kwestia migracyjna. - Mamy w V4 jednoznaczne spojrzenie na to. Są pewne zasady, których się trzymamy, dotyczące zapewnienia rygorystycznych i skutecznych kontroli na granicach, pomocy w miejscach, z których migranci mogą migrować do Europy - podkreślił Morawiecki. Dodał, że lepiej problemy migracyjne rozwiązywać na miejscu, niż "później mieć do czynienia z kontrowersyjnymi propozycjami jak te z 2015 r.".

- Przedstawiliśmy bardzo wstępny punkt widzenia. Jesteśmy otwarci na wsparcie w różnych formułach - wyjaśnił.



Propozycja pomocy Białorusi

Na spotkaniu z szefową KE pojawił się również temat gospodarczego wsparcia dla Białorusi. - Zaprezentowaliśmy (V4 - red.) Ursuli von der Leyen propozycję V4 dotyczącą planu dla Białorusi. Spotkał się on z dobrym przyjęciem. Składa się on z 10 punktów, dających nadzieję, że społeczeństwo białoruskie nie zostanie pozostawione samo sobie. Są propozycje włączenia pakietu stabilizacyjnego, inwestycji infrastrukturalnych z udziałem EBOR, EBI, MFW. Chcemy pozytywną ofertę dla społeczeństwa białoruskiego proponować. Za tydzień w Brukseli przedstawimy szczegóły na Radzie Europejskiej - dodał Morawiecki.

W spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Brukseli nie było premiera Słowacji Igora Matovicza, którego reprezentował premier Morawiecki.

Od 1 lipca 2020 r. to Polska sprawuje roczne przewodnictwo w V4.

