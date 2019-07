Mazurek w ogniu krytyki po zdjęciu z Berlusconim

W mediach społecznościowych furorę robi zdjęcie Beaty Mazurek z byłym premierem Włoch Silvio Berlusconim, oskarżanym o nadużycia 82-letnim eurodeputowanym.

Zdjęcie Beata Mazurek /Grzegorz Banaszak /Reporter

Na zdjęciu widać uśmiechniętą byłą rzeczniczkę PiS, która pokazuje coś w telefonie Berlusconiemu lub robi sobie z nim pamiątkowe selfie.



"Symboliczne foto, ukazujące farbowanego satyra (82) oraz Beatę Mazurek. Nie wiadomo, kto więcej stracił: czy Berlusconi, który do niedawna bawił się z atrakcyjnymi nastolatkami, czy Beata, chcąca uchodzić za silną, wyemancypowaną kobietę" napisał jeden z internautów. Inny skomentował: "Wzrok politowania pana z tyłu - bezcenny". "Mnie bardziej ciekawi w jakim języku poprosiła o selfiaka"; "Nie wiem jak to oceniać... żenujące" - to jedne w wielu komentarzy.



Silvio Berlusconi był bohaterem skandali obyczajowych, objęty został także licznymi postępowaniami karnymi głównie dotyczącymi korupcji. Były premier Włoch słynął też z bliskich relacji z Władimirem Putinem.