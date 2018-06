Morawiecki: Cała UE przyjęła stanowisko Polski i V4

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek nad ranem po zakończeniu pierwszego dnia szczytu UE, że osiągnięto kompromis dot. migracji, który gwarantuje, że relokacja uchodźców będzie się odbywała na zasadzie dobrowolności.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki przed szczytem Rady Europejskiej /PAP/EPA

"To bardzo dobry kompromis. Osiągnęliśmy to, co zakładaliśmy. Są zapisy na temat relokacji na zasadzie dobrowolności, a Dublin (rozporządzenie ws. azylowych - PAP) oparty na jednomyślności. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni" - powiedział dziennikarzom w Brukseli szef polskiego rządu.

"Po ponad 2 latach trudnych dyskusji, kontrowersji i nacisków, cała EU28 jednomyślnie przyjęła stanowisko Polski i Grupy Wyszehradzkiej" - napisał później na Twitterze premier Morawiecki.