- Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, ale wierzę w to, że dzisiaj dokonamy bardzo znaczącego postępu, być może nawet uda nam się uzgodnić na poziomie Rady Europejskiej personalia. Jestem dobrej myśli, ale na pewno będą to bardzo trudne rozmowy – mówił przed rozpoczęciem kolejnej tury negocjacji premier Mateusz Morawiecki.

- Przed nami kolejny na pewno trudny dzień. Będziemy starali się wybrać najlepsze osoby, które pokierują UE w nowych czasach. To niezwykle ważne, abyśmy potrafili wypracować kandydatów, co do których ogromna większość państw członkowskich, a najlepiej wszystkie są zgodne - dodał.

Przywódcy europejscy spotkali się w Brukseli na szczycie Rady Europejskiej w niedzielę. Rozmowy przedłużyły się jednak na poniedziałek. Po wielu godzinach braku możliwości osiągnięcia porozumienia, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zawiesił unijny szczyt. Do negocjacji unijny przywódcy wrócą dzisiaj o godz. 11.

O fiasku rozmów w Brukseli zdecydował sprzeciw Grupy Wyszehradzkiej i Włoch przeciwko kandydaturze Fransa Timmermansa na przewodniczącego KE.

- Mamy właściwie codziennie spotkania koordynacyjne grupy V4, rozmowy bilateralne, telefoniczne - odbywają się praktycznie bez przerwy. Mają one służyć jednemu celowi: by wypracować dobry kompromis. Polska chce, żeby uwzględniana była perspektywa Polski, krajów V4 i Europy Środkowo-Wschodniej. Przed nami długa droga, by uzgodnić ostateczne personalia - oceniał szef polskiego rządu.

Nowe czasy - zdaniem szefa polskiego rządu - wymagają nowych ludzi, idei i otwarć. To silny argument za tym, by kandydat już na etapie jego wyboru był postrzegany jako ten, który "będzie jednoczyć, a nie atakować i dzielić". Od samego początku Polska i pozostałe kraje z V4 były przeciwne Timmermansowi.

- Dlatego te kryteria, które sobie na samym początku ustaliliśmy i są ujęte od strony formalnej są bardzo ważne. Chcemy, żeby kandydaci byli dobrani na zasadach pewnej równowagi geograficznej, aby byli to kandydaci, mający otwarte głowy i serca na Europę, która przecież jest na różnym poziomie rozwoju, ze względów przede wszystkim historycznych - przypomniał.

Rada Europejska wyłania na zasadach wyłącznej kompetencji przewodniczącego ze swojego grona, bez ingerencji innej instytucji. Parlament Europejski wybiera przewodniczącego sam, natomiast przewodniczącego Komisji Europejskiej wskazuje właśnie Rada Europejska, ale zatwierdza Parlament Europejski.

